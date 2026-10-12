Consiglio comunale a Ventimiglia, Nesci: "Danneggiata la targa del professor Giuseppe Palmero"

"E' stata danneggiata la targa del professor Giuseppe Palmero" - segnala in consiglio comunale a Ventimiglia il consigliere comunale di minoranza Vera Nesci.

Ignoti hanno, infatti, danneggiato la targa commemorativa, installata sulla parete esterna della civica Biblioteca Aprosiana dall'Amministrazione Ioculano, dedicata al professore Giuseppe Palmero, scomparso nel 2016. "Vorrei segnalare un fatto che è accaduto nei giorni scorsi" - afferma Nesci - "Vorrei portare alla vostra attenzione un danneggiamento che c'è stato alla targa del professor Giuseppe Palmero che è presente alla biblioteca Aprosiana. Non so se è stata vandalizzata ma volevo chiedere un impegno per ripristinarla il più presto possibile. Ci teniamo che prendiate a cuore il ripristino il più veloce possibile della targa".

"Mi avevano informato" - replica il vicesindaco Marco Agosta - "Cercheremo di ripristinarla il prima possibile. Grazie per la segnalazione".