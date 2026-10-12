Ventimiglia, "realizzare un'installazione commemorativa dedicata agli Angeli del Fango": votata all'unanimità la mozione di Martinetto

Votata all'unanimità in consiglio comunale a Ventimiglia la mozione presentata dal consigliere comunale di minoranza Nico Martinetto in merito alla realizzazione di un'installazione commemorativa dedicata agli "Angeli del Fango" della tempesta Alex del 2-3 ottobre 2020 e indire un concorso di idee per la sua progettazione.

"E' una mozione bipartisan che coinvolge tutto il consiglio comunale" - dice il consigliere comunale di minoranza Nico Martinetto illustrando la mozione - "Non ci sono questioni politiche dietro. C'è già stato un ricordo degli Angeli del Fango. L'allora sindaco Scullino concesse il premio cittadino ai ragazzi e ai volontari. Quello che chiede la mozione è un'installazione, una targa, per ricordare tutti quei volontari che in quei giorni che subito dopo la tempesta Alex, successivamente alla notte tra il 2 e il 3 ottobre 2020, si misero a disposizione della città. Vi erano giovani, ragazzi, uomini, donne, anziani e gruppi anche provenienti da fuori. Un sacco di persone lavorarono unitamente, nei giorni successivi e per più giorni, per tornare alla normalità. Ho le loro facce stampate in volto perché, con il consigliere Sismondini e con l'allora consigliere Palmero eravamo coordinatori di questo movimento volontario. Questa cosa che nasce spontanea allora, credo che sia giusto ricordarla con qualcosa che sia lì. Per quelli che non c'erano e non hanno visto quello che sono stati veramente gli Angeli del Fango per Ventimiglia sarebbe bello avere un punto dove chi transita e passa per la città possa vedere delle foto di allora. Ricordo questi ragazzi sempre con il sorriso ma marroni di fango. Abbiamo visto tutte le cantine di Ventimiglia, tutti i garage e i negozi ma alla sera anche se eravamo sporchi e stanchi c'era ancora il tempo magari di una foto per salutarci e darci l'appuntamento al giorno dopo. Spero che abbiate letto la mozione e spero che trovi il voto unanime da parte di tutto il consiglio comunale".

"Noi come gruppo di Forza Italia vogliamo chiedere al consigliere Martinetto se possiamo apporre la nostra firma sotto la mozione perché ne condividiamo appieno i contenuti" - interviene il consigliere comunale di maggioranza Gabriele Amarella.

"Anche io, come Frontalieri, chiedo la possibilità di firmare la mozione" - dichiara il consigliere comunale di maggioranza Roberto Parodi - "Mi complimento per questa iniziativa. E' un brutto ricordo che ci ha segnato resta, però, il bel ricordo dei volontari che si sono adoperati. Mi sembra, quindi, corretto e giusto quello che ha proposto il consigliere Martinetto. Chiedo, perciò, di apporre la mia firma sotto la mozione".

"Ho vissuto quella tragedia" - commenta il consigliere comunale di minoranza Gaetano Scullino - "E' stata davvero una tragedia per la città di Ventimiglia. La pubblica amministrazione di allora si è impegnata per ripristinare le cose. Tutti si sono adoperati affinché la città, in poche settimane, riprendesse a vivere come era giusto che fosse. Mi corre l'obbligo, come ha fatto il collega Martinetto, di ricordare quanti hanno contribuito al ripristino, alla loro voglia di dare una mano, ragazzi che hanno dormito dalla palestra che arrivavano da lontano, la maggior parte dei ristoratori che hanno sfamato queste persone senza nulla chiedere, giovani e anziani, i consiglieri di allora, tutti insieme si sono adoperati per aiutare la città di Ventimiglia. Io era il sindaco e il mio staff ha lavorato in modo eccezionale. Non posso far altro che ringraziare il collega Martinetto per questa iniziativa. All'epoca avevamo consegnato il San Segundin d'Argentu e attestati. Ricordare gli Angeli del Fango mi sembra un atto dovuto. Gli interventi sono stati molti, abbiamo ricevuto anche finanziamenti dalla Regione e così l'economia è ripartita. Bisogna dare un futuro al nostro passato. Bisogna ricordarli tutti e colgo l'occasione per ringraziarli tutti. Chiedo anche io di firmare la mozione".

"Ognuno di noi ricorda pienamente quanto successo durante la tempesta Alex, tutti siamo stati colpiti" - dichiara il consigliere comunale di maggioranza Rosa Papalia - "Noi della Lega ci uniamo perché riteniamo che sia un atto dovuto e che sia anche un rinnovare la memoria soprattutto per i posteri e per chi verrà dopo affinché non si dimentichino certe cose. E', secondo me, dare un simbolo che venga riconosciuto nel tempo. Ci uniamo a firmare insieme ai colleghi che mi hanno preceduta".

"Anche noi, il gruppo Pd, siamo d'accordo con questa mozione" - afferma il consigliere comunale di minoranza Vera Nesci - "Ne condividiamo lo spirito soprattutto perché si tratta di un segno di riconoscimento e di ricordo a persone che non avevano nessun obbligo, non erano persone che erano tenute a fare qualcosa, a risolvere la situazione o a migliorare la situazione ventimigliese. Sono stati cittadini e non tutti volontari che si sono dati da fare in quel momento così difficile per ognuno di noi. Questo è anche il senso di comunità che è venuto fuori e che si è potuto toccare con mano in quel momento così tragico per Ventimiglia, quindi, anche noi siamo d'accordo e desideriamo anche noi sottoscrivere la mozione".

"Tutti noi ci ricordiamo ancora quei momenti" - aggiunge il consigliere comunale di maggioranza Matteo Ambesi - "Una disgrazia, in cui sono mancate sia persone che animali al canile. Ringrazio i volontari che si sono battuti tutta la notte per cercare di salvarli da un annegamento. Ringrazio il collega Martinetto, so che lui è sempre molto impegnato. Chiedo anche io di poter sottoscrivere la mozione".

"Ringrazio il collega Martinetto perché io c'ero e soprattutto mi piace ricordare la solidarietà che c'è stata in quel periodo brutto" - sottolinea il consigliere comunale di maggioranza Franca Bonadonna - "Grazie per aver avuto questa idea".

"E' bello ricordare le persone che hanno avuto un cuore per Ventimiglia" - dice il consigliere comunale di maggioranza Enzo Di Marco - "Anche noi come Fratelli d'Italia sottoscriviamo volentieri la mozione. In questo momento di ricordo e di questa sensibilità ricordiamo però anche il dopo, senza fare allusioni. Se siamo onesti fino in fondo ognuno di noi sa benissimo quello che ha fatto dopo. Ricordarci quello che è successo nei mesi dopo è fondamentale. Per tantissime attività e locali di Ventimiglia è stato devastante anche dopo. Come Fratelli d'Italia sottoscriviamo la mozione con piacere".