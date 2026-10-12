Ventimiglia, "serve intervento di manutenzione in via Porta di Provenza": l'interrogazione del Pd (Foto)

Sbarca in consiglio comunale a Ventimiglia l'interrogazione, presentata dai consiglieri comunali del Pd Vera Nesci e Alessandro Leuzzi, sulla manutenzione di via Porta di Provenza.

"Il tratto di strada interessato si trova all'interno di una depressione altimetrica del terreno e, attualmente, la zona è servita da un sistema di smaltimento delle acque bianche della fognatura di tipo misto" - dice il vicesindaco Marco Agosta rispondendo all'interrogazione del Partito Democratico - "Per giungere a una risoluzione definitiva delle problematiche evidenziate risulta necessario prevedere un intervento strutturale complesso previo studio specialistico da parte di un ingegnere idraulico. Tale opera comporterà la separazione e la canalizzazione delle acque unitamente alla realizzazione di una vasca di raccolta dotata di pompe di sollevamento per consentire il corretto deflusso. Nelle more della pianificazione del finanziamento di tale opera di carattere strutturale è previsto a breve un intervento coordinato con gli uffici tecnici al fine di mettere in sicurezza la sede stradale riducendo la criticità ed eliminando quanto più acqua possibile in caso di precipitazioni. Stamattina il consigliere Amarella ha fatto un sopralluogo dove era presente anche l'ufficio tecnico. Cercheremo di realizzare un piccolo pozzetto in modo tale che, se riusciamo e la pendenza ce lo permette, non avremo il fenomeno di acqua planning, come abbiamo risolto in via Bassi. Facciamo un intervento di quel tipo. Penso che la ditta interverrà nel giro di una settimana".

"Non sono comunque soddisfatta perché, intanto, l'interrogazione è del 7 luglio, siamo al 12 ottobre e la risposta è del 6 ottobre, quindi, sono passati tre mesi" - afferma il consigliere comunale di minoranza Vera Nesci - "E' bene che vi siate accorti che è una problematica strutturale ma quello che è veramente urgente è un intervento che metta in sicurezza quella zona e che permetta ai cittadini di poter stare in quella zona con le finestre aperte e soprattutto di poter smaltire i rifiuti. Il problema grave è che gli allagamenti che si verificano impediscono alle persone di conferire i rifiuti. Questo è anche un problema che deve essere risolto perché non tutti hanno la macchina per spostarsi e portare i rifiuti altrove. I sopralluoghi se non si concretizzano cin un'azione concreta non portano a nulla".

"Lì c'è un problema anche di Sovrintendenza" - sottolinea il vicesindaco Marco Agosta - "Dovremo perciò chiedere le autorizzazioni a enti sovracomunali. Se riusciamo facciamo l'intervento di un piccolo pozzetto, vediamo se risolviamo il problema nel giro di una settimana-dieci giorni. Magari poi, facciamo un sopralluogo insieme, e vediamo".