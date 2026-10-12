Ventimiglia, messa in sicurezza di via Cavour: discussa in consiglio comunale l'interrogazione del Pd

Discussa in consiglio comunale a Ventimiglia l'interrogazione, presentata dai consiglieri comunali di minoranza del Pd Alessandro Leuzzi e Vera Nesci, sulla messa in sicurezza di via Cavour dall'incrocio della stazione all'incrocio con via Scalo Merci.

"Via Cavour è stata ripristinata grazie all'intervento di Rivieracqua" - fa sapere il vicesindaco Marco Agosta rispondendo all'interrogazione del Partito Democratico - "Abbiamo chiesto una doppia carreggiata. Abbiamo cercato di tirare acqua nel nostro mulino il più possibile. Abbiamo fatto questo intervento dopo, forse, un anno da quando avevamo promesso di farlo. Non è stata colpa nostra ma l'abbiamo portata a casa con un po' di ritardo".

"Qui è diversa la situazione" - interviene il consigliere comunale di minoranza Alessandro Leuzzi - "E' passato un anno e mezzo da quando Rivieracqua è venuta a fare questi disastri in via Cavour e nelle vie principali della città. Questo 'sgargo' è rimasto lì per un anno e mezzo: era brutto da vedere ma creava anche situazioni di pericolo tutti i giorni. Vorrei capire se una società pubblico-privata possa venire in un comune che è tra quelli che sovvenziona le sue spese e stare lì un anno e mezzo senza poi ripristinare i disastri che ha combinato qualche tempo prima. Un anno e mezzo con un buco in pieno centro non è soddisfacente nei tempi di risposta, sia a noi che ai cittadini che contano di più. Mi auguro che nel futuro si faccia maggiore attenzione e che ci si metta più impegno. Per il momento non sono soddisfatto su questo".