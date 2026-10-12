Ventimiglia, messa in sicurezza del manto stradale di corso Toscanini: in consiglio comunale sbarca l'interrogazione del Pd

Sbarca in consiglio comunale a Ventimiglia l'interrogazione presentata dai consiglieri comunali di minoranza del Pd Alessandro Leuzzi e Vera Nesci sulla messa in sicurezza del manto stradale di corso Toscanini.

"Gli scavi effettuati nel tratto stradale di corso Toscanini e via Biancheri nel periodo compreso tra aprile e maggio 2026 sono stati eseguiti dalla società Fiber Cop Spa per interventi finalizzati all'installazione della rete di infrastruttura al bando ultra larga in fibra ottica" - dice il vicesindaco Marco Agosta rispondendo all'interrogazione del Partito Democratico - "La società Fiber Cop ha provveduto ed eseguito gli interventi di ripristino definitivo del manto stradale in conformità a quanto prescritto nel provvedimento- autorizzazione rilasciato dagli uffici comunali competenti. Tali opere di ripristino sono state realizzate nel pieno rispetto delle disposizioni e degli standard dei tecnici sanciti dal decreto scavi, decreto interministeriale del primo ottobre 2013- linee guida per i modelli di erogazione dei servizi di installazione di reti, di comunicazione elettronica a banda ultra larga. Non si è verificato alcun inutile esborso di risorse pubbliche del comune di Ventimiglia in quanto la totalità dei costi relativi, sia alle opere di scavo e posa sia dei conseguenti interventi di ripristino e messa in sicurezza, fa interamente carico alla società concessionaria dei lavori medesimi. In questo tratto di strada siamo stati abbastanza fortunati. Ci sono altre strade di Ventimiglia che purtroppo con il loro intervento sono state martoriate. Cercheremo di seguire bene i lavori ma i lavori di Fiber Cop sono un po' particolari".

"L'interrogazione è stata depositata da noi l'11 maggio e la risposta arriva il 14 settembre" - interviene il consigliere comunale di minoranza Alessandro Leuzzi - "E' chiaro che oggi lei mi dice che 'è tutto a norma'. In quel momento le garantisco che non lo era e che bici, motorini e monopattini non erano sicuramente nelle condizioni di poter passare quel tratto di strade. Quando si parla di esborsi di denaro pubblico, il problema sta nell'attenzione di qualcuno che è preposto a fare quel tipo di controlli e verifiche. Fiber Cop ha fatto disastri in città e in tutta la Liguria ma alcuni comuni si attrezzano e sono più celeri nel chiedere il ripristino. A distanza di quattro mesi questo tratto di strada da corso Toscanini e via Biancheri oggi possiamo dire che è stato ripristinato e su questo sono soddisfatto. Sui tempi mi appello sempre al segretario generale".