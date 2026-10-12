Ventimiglia, variazione al bilancio: il consiglio comunale approva due ratifiche

Discusse e approvate in consiglio comunale a Ventimiglia due ratifiche alla variazione al bilancio. La minoranza si astiene, con quattro voti, in entrambe le pratiche.

"Stiamo parlando della deliberazione di Giunta comunale 146 del 14 agosto 2026 dichiarata immediatamente eseguibile. Come è stato rappresentato in sede di commissione è una variazione che prevede in entrata, anno 2026, contributi regionali per manifestazioni per un importo di 140mila euro, variazione di competenze e variazioni di cassa, e sotto il profilo della spesa, sempre anno di competenza 2026, con contributi per manifestazioni, variazioni di competenze di cassa di 140mila euro" - dice il segretario generale Monica Veziano illustrando la ratifica alla variazione al bilancio n. 06/2026 adottata in via d'urgenza dalla Giunta comunale con deliberazione n. 146 del 14/08/2026 e dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'articolo 42 e 175 del D.LGS. n. 267/2000 e SS.MM.I.

"Volevo chiedere all'assessore al Bilancio se ne era a conoscenza" - interviene il consigliere comunale di minoranza Alessandro Leuzzi.

"Su questa pratica in commissione la minoranza si è astenuta" - afferma il consigliere comunale di minoranza Gaetano Scullino - "Non è la prima volta che l'assessore al Bilancio non è presente in commissione. Mi domando come mai l'assessore Raco quando ci sono delle pratiche di contabilità o di bilancio non è presente, probabilmente si sente molto supportata".

"Abbiamo parlato in commissione di questa pratica" - aggiunge il consigliere comunale di minoranza Nico Martinetto - "Avrei una domanda: alla fine questi 140mila euro che la Regione ci ha dato e che noi abbiamo girato, a cosa sono serviti?".

"In merito ai 140mila euro sono stati utilizzati, in particolare, con una determinazione dirigenziale del 21 agosto del 2026 che ha ad oggetto la realizzazione dell'evento televisivo nazionale Super Karaoke, affidamento diretto a reti televisive italiane e spa ai sensi dell'articolo 50 comma 1, lettera B, dei codici dei contratti pubblici, impegno di spesa" - replica il segretario generale Monica Veziano - "E' l'affidamento a reti televisive italiane spa".

"Scusate il ritardo ma ho avuto un problema inderogabile di salute. Siamo chiamati a ratificare la delibera. E' un provvedimento che si muove su due binari fondamentali per questa amministrazione: la capacità di trattare risorse da enti sovracomunali e la costante opera di ottimizzazione della spesa interna per rispondere tempestivamente alle esigenze concrete della nostra città" - afferma l'assessore Milena Raco, giunta in consiglio comunale, illustrando la ratifica alla variazione al bilancio n. 07/2026 adottata in via d'urgenza dalla Giunta comunale con deliberazione n. 155 del 10/09/2026 e dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 42 e 175 del D.LGS. n. 267/2000 e SS.MM.II. - "Le risorse sovracomunali che andiamo a citare fanno parte della sicurezza, ambiente e famiglia. Sul fronte delle entrate questa variazione recepisce tre importanti finanziamenti che testimoniano la credibilità del Comune presso gli enti superiori e la nostra attenzione alle priorità del territorio: difesa del suolo, decoro e manutenzione, servizi per la prima infanzia, sostegno allo sport e aggregazione, efficientamento ed equilibrio della spesa. Abbiamo iscritto al bilancio un contributo regionale 22.468 euro e rotti destinato alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle nostre aree fluviali e corsi d'acqua. In un territorio fragile come il nostro la prevenzione e la cura dei fiumi sono una priorità assoluta per la sicurezza dei cittadini. Grazie a un contributo provinciale di 6.500 euro daremo respiro agli interventi di sfalcio dell'erba garantendo una città più curata e ordinata. Un fondamentale contributo regionale di 17.181 euro e rotti che viene stanziato a favore dei più piccoli, un supporto concreto alle famiglie ventimigliesi e al nostro welfare locale. L'amministrazione crede fortemente nel valore sociale e promozionale dello sport e attraverso un'operazione puramente compensativa tra capitoli dedicati alle manifestazioni, senza gravare sulle tasche dei cittadini, abbiamo garantito una copertura finanziaria di 17mila euro per lo svolgimento della Festa dello Sport 2026. Questo stanziamento ha permesso di sostenere gli interventi per le manifestazioni sportive valorizzando le associazioni locali e offrendo un evento di livello alla nostra comunità. La variazione si è resa necessaria per un atto di realismo e responsabilità amministrativa. Abbiamo analizzato meticolosamente gli attuali stanziamenti e previsto il fabbisogno di alcune precise voci di spesa adeguando i relativi importi. Siamo intervenuti per coprire i reali costi delle utenze elettriche e idriche garantendo la continuità dei servizi. Abbiamo inoltre allineato le poste relative alla gestione degli incastri e dei pagamenti legati al rilascio delle carte d'identità elettroniche. Infine, abbiamo adeguato le risorse per incarichi legali di natura istituzionale specificando chiaramente che queste spese esulano dal contenzioso legato all'autovelox che seguono un percorso distinto. In conclusione, questa variazione fotografa una macchina comunale attenta, dinamica, capace di reagire in tempi molto rapidi. Intercettiamo risorse esterne finanziando lo sport, lo sviluppo sociale e riallineiamo le spese correnti per mantenere i conti in perfetto ordine e garantire efficienza. Per questi motivi invito il consiglio tutto a votare favorevolmente alla ratifica della delibera".

"L'intervento dell'assessore Raco è pertinente ed esaustiva" - interviene il consigliere comunale di minoranza Gaetano Scullino - "Su qualche punto ci potrebbero essere discussioni, sulle scelte dell'Amministrazione, come dare solo 17mila euro alle manifestazioni sportive escludendo qualcuno. E' un settore che qualche euro in più è importante che ci sia. Sui servizi di prima infanzia sono importantissimi. Ci auguriamo che a breve apra il nido in via Lamboglia. E' sicuramente un servizio aggiuntivo alle famiglie. Ben vengano le spese sociale che vanno incontro alle esigenze dei cittadini. Per motivo politico mi astengo".