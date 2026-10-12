Ventimiglia, Bertolucci: "Gru impatta contro palma al Resentello provocando un danneggiamento strutturale, abbattimento necessario"

Discussa in consiglio comunale a Ventimiglia l'interrogazione, presentata dai consiglieri comunali di minoranza Alessandro Leuzzi e Vera Nesci, sull'abbattimento della palma sul marciapiede al Resentello.

"L'abbattimento della palma, situata in prossimità dell'area del Resentello, si è reso necessario a seguito di danneggiamento arrecato alla stessa durante le operazioni di montaggio delle grandi torri faro prospicenti il palco" - dice l'assessore Simone Bertolucci rispondendo all'interrogazione del Partito Democratico - "In particolare nel corso delle operazioni di movimentazione e installazione di una delle strutture una gru impegnata nella posa della torre faro, movimentando un peso di circa due tonnellate, ha incidentalmente impattato contro la palma provocando un danneggiamento strutturale. A seguito dell'accaduto, considerate le condizioni della pianta e valutato il concreto rischio per la pubblica incolumità, si è ritenuto necessario procedere all'abbattimento della palma. Tale intervento è risultato particolarmente doveroso anche in ragione del previsto, e consistente, pubblico nell'area della manifestazione. L'amministrazione comunale preso atto dell'accaduto sta valutando la richiesta di risarcimento del danno a carico del responsabile delle operazioni di montaggio delle strutture e parallelamente si è già attivata per il ripristino del patrimonio arboreo. Sono già stati richiesti relativi preventivi ed è già stato ottenuto lo stanziamento necessario per provvedere alla sostituzione della specie arborea. Ci sono anche altre cinque sostituzioni di piante, purtroppo morte, che stiamo seguendo e nel giro di poco le dovremo ripristinare tutte e cinque: alla fontana del Putto, in via Roma e davanti al nuovo centro anziani".

"La vicenda è di una gravità inaudita" - replica il consigliere comunale di minoranza Alessandro Leuzzi - "Un'azienda viene sul territorio cittadino, ha i suoi fornitori e per allestire tirano giù una palma che poi diventa pericolosa e necessariamente viene abbattuta. Se uno viene a casa nostra e fa un danno lo paga e non c'è da valutare niente. Noi, invece, tiriamo fuori dal bilancio la somma necessaria. Sembra quasi che abbiamo un senso di sudditanza e quindi ci sembra male chiedere a chi ha fatto dei danni. Chi fa danni paga. Se Mediaset butta giù una palma la paga. I soldi ci devono dare, non c'è nulla da valutare. Avrà un'assicurazione, attivatela. Non sono soddisfatto".