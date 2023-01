Sanremo: oggi e domani sul lungomare le prove pratiche per il progetto 'Guido bene, guido sicuro' (Foto e Video)

‘Guido bene, guido sicuro!’: con questo lo slogan, oggi e domani si svolge sulla passeggiata Salvo D’Acquisto a Sanremo, il progetto di educazione alla sicurezza in moto, organizzato dal Comune di Sanremo in collaborazione con il Comando della Polizia Municipale matuziana, la Federmoto e il supporto della Prefettura.

Il progetto vuole insegnare ai giovani la guida in sicurezza, in particolare a Sanremo, città molto frequentata dai motociclisti considerati tra i più vulnerabili sulle strade. Un corso dedicato agli studenti degli Istituti Superiori per favorire l'acquisizione di comportamenti adeguati e sicuri sulla strada. Il corso vede due sessioni, con istruttori della Federazione Italiana Motociclisti e operatori della Croce Bianca di Imperia, in collaborazione con la Polizia Locale del Comune di Sanremo.

Oggi e domani si svolge la sessione pratica sulla passeggiata, che è stata adeguatamente attrezzata e dove vengono riproposte tutte le situazioni che il rider affronta nella quotidianità: partenza, frenata, impostazione di una curva, ostacoli in carreggiata, manovre di emergenza, compresa una simulazione con ferito per il quale allertare i soccorsi.

Questa mattina è stata provata dagli agenti della Municipale una moto elettrica, utilizzata dai colleghi olandesi, che potrebbe in futuro sostituire quelle in uso dal Comando. Nel corso della mattinata sono state svolte alcune prove con minimoto, grazie al talento imperiese Mario Di Mario, che ha messo in pratica le sue doti di motociclista.

Destinatari del progetto sono 221 studenti, divisi in quattro gruppi. Il progetto è stato promosso dal Presidente del Consiglio comunale Alessandro Il Grande e dal Consigliere di opposizione Luca Lombardi ma è anche sostenuto dal Sindaco Alberto Biancheri e dalle scuole matuziane, oltre che dal Comando della Municipale, che si occuperà dell’educazione stradale ai più giovani.