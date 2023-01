Sanremo: lezione di sensibilità ambientale, l'assessore Tonegutti incontra gli studenti del Colombo

Ieri mattina l’assessore all’ambiente del Comune di Sanremo, Sara Tonegutti, ha partecipato, insieme al presidente de “I Deplasticati” Barbara Blengino, ad un momento di formazione e sensibilità ambientale all’istituto di istruzione superiore Cristoforo Colombo di Sanremo. Presenti all’incontro anche la dirigente scolastica prof.ssa Lucia Jacona e la collaboratrice della dirigente, prof.ssa Barbara Ratto.

“Sono contenta di questo primo incontro nelle scuole - dichiara l’assessore Tonegutti – perché è fondamentale lavorare sulla sensibilità ambientale dei ragazzi e mettere in atto comportamenti sostenibili. Si tratta di un percorso necessario per salvaguardare le risorse naturali e lasciarle in eredità alle nuove generazioni".



"L’incontro ha coinvolto gli studenti della classe 3 Cat (costruzione ambiente e territorio) e della classe 2 C Itai (informatica e telecomunicazioni). Ne seguiranno altri in diversi istituti cittadini. I giovani hanno sempre più un ruolo essenziale nelle mobilitazioni a difesa dell’ambiente. Un impegno diventato evidente e oggetto di dibattito pubblico negli ultimi anni”.