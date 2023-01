Festival di Sanremo 2023: dopo Egonu, Francini, Black Eyed Peas e Zelensky ecco anche i Pooh

Hanno vinto nel 1990 con ‘Uomini soli’, quando il Festival si svolge al mercato dei fiori di Valle Armea con l’organizzazione di Adriano Aragozzini. Quest’anno saranno superospiti nell’ambito della ‘reunion’, organizzata da Amadeus.

La conferma è arrivata dallo stesso direttore artistico e presentatore, questa mattina nel corso della trasmissione di Fiorello ‘Viva Rai2’. I Pooh saranno al Festival nella prima serata, quando sul palco ci sarà anche Riccardo Fogli, insieme a Roby Facchinetti, Dodi Battaglia e Red Canzian. La performance, oltre a una serie di canzoni del gruppo, prevederà anche un omaggio a Stefano D'Orazio, morto nel novembre 2020.

L'annuncio di questa mattina segue di poche ore quelli di Paola Enogu e Chiara Francini come co-conduttrici, dei Black Eyed Peas com superospiti al mercoledì e del presidente ucraino Zelensky in diretta video, nel corso della finale del sabato.