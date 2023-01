Sanremo: ieri incontro in Prefettura per la sicurezza al Festival 2023, ritorna la sala radio tv private al Palafiori

Si è svolto ieri il primo summit in Prefettura a Imperia per la gestione degli appuntamenti legati al Festival di Sanremo, che si svolgerà all’inizio del mese di febbraio. Con l’inizio dell’allestimento del grande palco in piazza Colombo, ieri sono state prese le prime decisioni dal neo Prefetto, che si è incontrato con il Sindaco Biancheri, l’Assessore Faraldi e le forze dell’ordine.

Dalla riunione è emersa anche la decisione di tornare a proporre la sala stampa per le radio e tv private al Palafiori mentre sarà possibile la presenza di un massimo di 1.500 spettatori di fronte al palco, per ragioni di sicurezza. Confermati i varchi per il controllo nella zona tra il Palafiori e l’Ariston.

A circa 20 giorni dal via al Festival, quindi, la macchina organizzativa procede speditamente.