Vittoria a Riccione per i ballerini della 'Fresh 'n Clean School' di Imperia all'Mc Hip Hop Contest (Foto)

Si è conclusa domenica 8 gennaio al Palazzo dei Congressi di Riccione, davanti ad un numerosissimo pubblico, la ventisettesima edizione dell’Mc Hip Hop Contest con l’elezione dei vincitori delle varie categorie del ‘Crew Contest’. In gara ben 111 crew provenienti da tutt’Italia.

Nella categoria Young under 16 anni hanno brillato ancora una volta i ballerini della Fresh ‘n Clean School di Imperia coreografati da Simone Stella. Dopo il trionfo del 2020 e lo stop a causa della pandemia, sono nuovamente saliti sul gradino più alto del podio i bravissimi Fresh ‘n Clean Junior, crew composta da quattro giovanissimi talenti: Carlotta, Irene, Simone e Viola. Ottimo anche il piazzamento al quarto posto dell’altro gruppo capitanato dal Maestro Stella, i Kids Gone Funk.

A margine della gara, la serata di sabato 7 gennaio ha visto protagonista lo stesso Simone Stella che, con il suo gruppo i Fresh ‘n Clean, crew pluripremiata, due volte nominata Crew of the Year a Riccione, ha dato vita, insieme ad altri grandi artisti, ad un vero e proprio spettacolare show: il Dance Theatre. Insomma Imperia ancora una volta grandissima protagonista all’Mc Hip Hop Contest!

Anche questa edizione ha sfoggiato un fantastico team di giurati, tutti coreografi internazionali, che ha dato prestigio e visibilità mondiale all’evento: su tutti Emanuele Cristofoli (in arte Laccio) il coreografo più ricercato della scena nazionale e internazionale, recente direttore artistico dell’Eurovision e direttore della coreografia della cerimonia di apertura dei Mondiali di calcio in Qatar. Ma non solo... tra gli altri Alessia Gatta, Carlos, Jean Marie Etienne, Kris, Poppin John, Yugson, ... tutte star di prima grandezza che annoverano collaborazioni con veri e propri miti della scena musicale mondiale: Prince, Madonna, Michael Jackson, Taylor Swift e tanti altri.

L’edizione 2023 dell’evento urban più prestigioso si chiude con grande soddisfazione degli organizzatori. Dopo anni complessi a causa delle restrizioni covid, hanno infatti potuto ridare ai ragazzi un evento ricco di stimoli e la possibilità di vivere appieno la loro passione.