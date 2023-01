Vallebona, grande successo per la prima edizione del Bike Tour della Befana (Foto)

Grande successo per la 1° edizione del Bike Tour della Befana, andata in scena venerdì scorso, giorno dell’Epifania. I partecipanti sono partiti dalla rotonda di Sant'Ampelio a Bordighera e sono giunti in sella alle loro bici a Vallebona, dopo aver percorso sentieri avventurosi passando da Madonna della Ruota, Montenero e Negi. All’evento, gratuito e non competitivo per appassionati di e-mtb e muscolari, ha preso parte anche il sindaco di Sanremo Alberto Biancheri.

I ciclisti hanno affrontato un percorso medio-facile lungo 22,2 km della durata di circa tre ore accompagnati da guide. “La prima pedalata è stata un grande successo. C'è stata un'adesione numerosa con più di cinquanta partecipanti. Il più piccolo è stato un bambino delle elementari che si chiama Pier, che è riuscito a completare il giro nonostante la sua giovane età. E' stata proprio una bella avventura, pedalare assieme lungo i sentieri del nostro affascinante territorio” - fanno sapere il sindaco e il vicesindaco di Vallebona Roberta Guglielmi e Ingrid Marchot - “La pedalata si è conclusa intorno al fuoco di Vallebona dove sono stati offerti salsiccia, birra e qualcosa da bere. Inoltre c’era un dj che ha animato l'atmosfera con la sua musica. Un ringraziamento speciale a tutti i bikers e a tutti gli organizzatori, e in particolar modo ad Emanuele Guglielmi, per la magnifica accoglienza. E’ stato davvero un successo e perciò si prevede sicuramente una seconda edizione”.

Nel pomeriggio, invece, nel paese si è svolto “Al fuoco la Befanina” per i più piccoli ed è stata esposta la mostra collage del gruppo fotografiaAMO nella loggia dell'Aria. A mezzanotte, come da tradizione, infine, è stata bruciata la Befana “au Fogü di Bambin”. Un rito che ha raccolto anche quest’anno tante persone intorno al fuoco.