Sanremo: il 10 febbraio al Grand Hotel Des Anglais il Premio Eccellenze d’Italia

Venerdì 10 febbraio al Grand Hotel Des Anglais di Sanremo, si festeggerà la decima edizione del "Premio Eccellenze d’Italia - Sanremo", uno degli eventi fuori festival più attesi della settimana della kermesse canora. Protagonista assoluto, come in tutte le edizioni, il Made in Italy con imprenditori, artisti e personaggi televisivi che tengono alta la nostra bandiera grazie alle proprie eccellenze. A condurre l'evento l’attrice Antonella Salvucci.



"Si partirà alle 19.30 con la sfilata degli ospiti sul red carpet nella scalinata di ingresso dell’hotel, che accoglierà l'immancabile rito del photocall, le interviste per attesissime celebrities con i vari media presenti e un welcome aperitif targato Wine Moss, i prestigiosi vini prodotti dall'attore americano Ronn Moss.L'aperitivo si protrarrà fino alle 21 per l'inizio della cena di gala durante la quale verranno assegnati gli ambiti premi. - spiegano gli organizzatori - Considerato l'evento più elegante e raffinato del fuori festival, anche quest'anno l'abbigliamento in smoking (o abito) per l'uomo e abito da sera per le donne, sarà di rigore. La bellissima voce del crooner farà da colonna sonora per tutta la cena con i classici americani da Frank Sinatra a Michael Bublè fino a Nat King Cole e Dean Martin".



"Dopo la cena di gala, tutti gli ospiti si sposteranno a pochi passi al VN Villa Noseda per un super party after dinner, che si prolungherà nella notte sanremese del dopo festival con uno speciale djset dell’attore Andrea Montovoli e i dj resident del club. L’evento è prodotto da Tiziano Cavaliere per Bros Group Italia in collaborazione con Paolo Urciuoli, Daniele Signorini Milano, Carmen D’Elena e il promoter locale Raf Denaro. Partner Ufficiali: White Wise Abbigliamento, Crealisse Profumi, Migliorino Design, Terrazze Monachile, Cantine Wine Moss, La Loggia delle Mura, Madreperla Events, VN Villa Noseda, Massimo Perini Beauty Management, Gigi Carzaghi Fashion Designer, Novamedis e Arpege Opèera" - concludono dall'organizzazione.



Negli anni il “Premio Eccellenze d’Italia” è stato assegnato a Luna Berlusconi, Ronn Moss, Alba Parietti, Anna Falchi, Roberto Farnesi, Morgan, Max Brigante, Cristina Chiabotto, Damiani Gioielli, Petrelli Uomo, Romeo Gigli, Luis Franciacorta, Riso Ferron, Yachting Life, Arpege Opera e tanti altri ancora.