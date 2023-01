Aurelia Bis chiusa: coda chilometrica per entrare ad Arma di Taggia e traffico bloccato in centro

Mattina da incubo a Taggia per chi si è mosso in auto. La chiusura dell’Aurelia Bis in direzione Sanremo, combinata con il giorno di mercato e la riapertura delle scuole hanno portato quasi alla paralisi del traffico cittadino.

Una coda chilometrica, circa 2,5 km, tra l'uscita dell'Autostrada e l'arrivo in centro città, con punte di mezzora per percorrere solo questo tratto. Una volta arrivati sull'Aurelia situazione analoga, con incolonnamenti di auto, camion, mezzi pubblici che arrivavano fino a oltre il bivio per Castellaro.

Da sempre Arma di Taggia ogni lunedì registra forti rallentamenti del traffico, a causa della chiusura del centro cittadino, per la presenza del mercato settimanale. Un disagio 'necessario' in quanto non è mai stata trovata una location alternativa che permettesse lo spostamento dei banchi degli ambulanti e la riapertura delle vie centrali.

Situazione analoga per il traffico su Sanremo dove questa mattina sia in ingresso che in uscita si sono registrati forti rallentamenti. Un problema legato ai disagi causati da alcuni cantieri da tempo attivi. Basta pensare al semaforo a La Vesca piuttosto che ai lavori di Italgas in via Lamarmora. I rallentamenti in questi due punti sono all'ordine del giorno e la maggiore presenza di traffico sull'Aurelia oggi ha generato code un po' più lunghe del solito.