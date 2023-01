Autostrada dei Fiori ha deciso: Aurelia Bis chiusa tra Sanremo e Taggia solo per una notte

La chiusura dell'Aurelia Bis ci sarà ma con disagi inferiori rispetto a quanto previsto. Autostrada dei Fiori, chiuderà la direttrice per Genova, dallo svincolo di Valle Armea a quello di Arma di Taggia, in orario serale. Le squadre degli operai interverranno dalle ore 20 di mercoledì 18 gennaio alle ore 5 di giovedì 19 gennaio.

Una sola notte per permettere le verifiche di sicurezza alla struttura della galleria Bussana – Via Italia. Una soluzione che fa tirare un sospiro di sollievo ai guidatori già provati dalla settimana di chiusura dell'Aurelia Bis nella tratta tra Arma di Taggia e Valle Armea in direzione Sanremo. Stop che come da programma dovrebbe terminare nella giornata di domani, venerdì 13 gennaio.



I retroscena della riapertura dell'Aurelia Bis li abbiamo anticipati a metà giornata, con l'accordo ottenuto grazie all'interessamento del presidente di Confcommercio Taggia - Arma, Massimo Giuffra. Il rappresentante dell'associazione di categoria, nelle scorse ore ha avviato un confronto serrato per ottenere da un lato l'apertura della strada, scongiurando così i tre giorni di chiusura prospettati e il conseguente rinvio del mercato di Arma di Taggia. Ipotesi quest'ultima che aleggiava da giorni tra i bene informati e vista come soluzione dopo le polemiche per la compresenza dei banchi degli ambulanti e quindi la chiusura del centro cittadino con la chiusura dell'Aurelia Bis. Una concomitanza che lunedì scorso aveva mandato in tilt il traffico con lunghe code e rallentamenti per attraversare la cittadina.