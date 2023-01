Trovato l'accordo, lunedì l'Aurelia Bis sarà aperta: salvo anche il mercato di Arma di Taggia

Lunedì ad Arma di Taggia sarà garantita la viabilità sull'Aurelia Bis e si potrà svolgere anche il mercato settimanale. E' il principale risultato di un confronto serrato avviato in queste ore con Autostrada dei Fiori, su iniziativa del presidente di Confcommercio Taggia Massimo Giuffra e con l'interessamento del sindaco Mario Conio.

È di ieri la notizia di una nuova chiusura dell'Aurelia Bis, questa volta sul tratto in direzione Genova, tra Valle Armea a Sanremo e l'uscita di Arma di Taggia. Uno stop necessario per permettere lavori di messa in sicurezza all'interno della galleria. La decisione di far partire l'intervento di lunedì ha ricordato subito quanto successo a inizio di questa settimana, con il traffico paralizzato ad Arma di Taggia a causa della chiusura dell'Aurelia Bis per lavori da Arma di Taggia, in direzione Sanremo fino a Valle Armea (che terminerà domani). Uno stop forzato che lunedì scorso ha causato code chilometriche sia dal casello autostradale che da Santo Stefano al Mare e Riva Ligure, mezzi a passo d'uomo e cittadini arrabbiati.

Di fronte a questo nuovo stop, Confcommercio con il presidente Giuffra si è subito mobilitata per trovare una soluzione. Tra le tante ipotesi circolate in queste ore anche la possibilità di rinviare il mercato del lunedì, causando un grave danno a tutti gli ambulanti. L'accordo raggiunto dall'associazione di categoria, insieme al Comune, con Autostrada dei Fiori verrà ufficializzato e spiegato dettagliatamente nelle prossime ore. Da fonti interne si apprende che verrà garantita la circolazione sfruttando l'altra galleria dell'Aurelia Bis che dovrebbe diventare a doppio senso di marcia.