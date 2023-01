Da lunedì nuova chiusura dell'Aurelia Bis: in vista code e disagi tra Sanremo e Arma di Taggia

Anche la prossima settimana l'Aurelia Bis verrà chiusa al traffico. Tre giorni di stop, da lunedì 16 a mercoledì 18 gennaio , in direzione Genova , tra Valle Armea e l'uscita di Arma di Taggia su via Beglini.

Una 'brutta notizia' per cittadini e lavoratori mentre sono ancora vive le polemiche per i disagi causati dalla chiusura in corso dell'Aurelia Bis, in direzione Sanremo. Stop che proseguirà fino alle ore 20 di venerdì. Il nuovo blocco che scatterà da lunedì prossimo sulla carreggiata opposta, fanno sapere da Autostrada dei Fiori, si è reso necessario per apportare modifiche di sicurezza struttura nella galleria Bussana – Via Italia.