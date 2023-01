Sanremo: dopo un super Capodanno gli alberghi sono pieni anche per l'Epifania che accoglie i 'saldi'

E' iniziato un weekend molto particolare in chiave turistica a cavallo dell’Epifania. E’ andato molto bene il fine settimana di Capodanno, dal 27 dicembre al 1° gennaio mentre fino a ieri le prenotazioni sono ovviamente calate per riaprirsi per la Befana.

Gli alberghi della città di Sanremo hanno saturato le camere tra il 27 e il 1° anche perché le prenotazioni erano di minimo tre giorni e la città ne ha positivamente risentito, insieme alla riapertura delle seconde case. Con la neve in montagna non si è risentito delle molte prenotazioni per chi ha preferito lo sci al mite clima della riviera dei fiori e, anche per il prossimo weekend le previsioni sono buone.

Nel corso del Capodanno la maggioranza delle prenotazioni ha visto gli italiani, ma non sono mancati alcuni stranieri, in particolare francesi e svizzeri con i transalpini molto interessati al prossimo weekend quando partiranno i saldi. Come fanno già normalmente in occasione dei sabato e domenica i residenti della zona a Sud-Est della Francia arriveranno per poter essere pronti per le svendite di fine stagione.

Sono iniziati ieri per poi proseguire nel weekend, quando sono attesi in tanti per invadere i negozi e approfittare dei saldi. In questo senso, però, non sono mancate le invettive di alcuni albergatori: “Ci è dispiaciuto vedere la maggio parte dei negozi chiusi nel pomeriggio di Capodanno, a parte i franchising. Capiamo le esigenze di tutti, ma è stato davvero un peccato vedere i negozi chiusi. Non vuole essere assolutamente una polemica ma solo la constatazione dei fatti sulla quale riflettere”.