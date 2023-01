Candidato sindaco del centrodestra a Ventimiglia: ancora un nulla di fatto dopo la riunione di ieri

"Nulla di fatto ieri sera. Ancora consultazioni in programma” - commenta l'ex vicesindaco di Ventimiglia Simone Bertolucci (Lega) riferendosi all’incontro della coalizione di centrodestra andato in scena ieri sera nella città di confine in vista delle prossime elezioni amministrative.

Non è stato ancora deciso perciò il nome del futuro candidato sindaco della coalizione, ad oggi composta da Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Cambiamo e, probabilmente, da una Lista dei frontalieri. Tra i nomi ufficiosi spuntati finora vi erano Guglielmo Guglielmi, Marco Mazzola e Flavio Di Muro, ma sembra che tra i tre il più probabile possa essere l’ex parlamentare leghista soprattutto per sua la conoscenza della macchina amministrativa.

Inizialmente, accanto all'ipotesi di un candidato moderato con l'imprimatur del sindaco di Imperia (Guglielmo Guglielmi), si era infatti parlato di un possibile candidato di Fratelli d’Italia, Fabio Perri, consigliere comunale di Vallecrosia e responsabile enti locali della provincia di Imperia per FdI, ha smentito più volte una possibile candidatura a Ventimiglia. Inoltre, ultimamente, Claudio Scajola appare sempre più lontano dalla coalizione del governo nazionale.

Non vi sono ancora certezze o ufficialità sui possibili candidati sindaci della città di confine, che è senza amministrazione politica da mesi ormai dopo le firme che hanno fatto cadere l’Amministrazione Scullino, e perciò la campagna elettorale si prevede infuocata.