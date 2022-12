Ventimiglia verso le amministrative, spuntano nuovi possibili candidati sindaco ma molti sono i 'soliti'

Sono iniziati nella città di confine i primi incontri politici per stabilire le candidature a sindaco di Ventimiglia. Tra i nomi ufficiosi spunta pure quello di Guglielmo Guglielmi su cui sembra puntare il centrodestra, anche se la scelta, per ora, non sembra aver soddisfatto totalmente la Lega e i Fratelli d’Italia.

Si prevedono inoltre diverse liste civiche: una probabilmente sarà quella dell’ex sindaco Gaetano Scullino. Poi ci sarà la ‘Federazione delle liste civiche’ con l'ex assessore Tiziana Panetta. Un’altra potrebbe avere a capo Gabriele Sismondini. Si vocifera inoltre di una lista con Mimmo Raineri ed infine di una lista con Vera Nesci (Pd).

Tra i nomi ufficiosi che in precedenza erano già trapelati vi era quello di Silvia Sciandra per il centrosinistra, mentre per il centrodestra quello di Marco Mazzola, di Flavio Di Muro (Lega) o di Fabio Perri di Fratelli d’Italia, che però ha smentito una possibile candidatura a Ventimiglia.

La campagna elettorale si prevede perciò infuocata a Ventimiglia, città che è senza amministrazione politica da mesi ormai dopo le firme che hanno fatto cadere l’Amministrazione Scullino.