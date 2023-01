Caro energia: un webinar di CIA per conoscere i nuovi provvedimenti

Mercoledì 11, alle 17, si terrà un incontro-webinar sul caro energia grazie all'iniziativa di Floricoltori Italiani e Cia Agricoltori Italiani è stato possibile ottenere un sostegno concreto per fronteggiare i costi energetici delle aziende florivivaistiche.

La misura specifica per la floricoltura e il rinnovo del credito di imposta per gli acquisti di carburante agricolo estesi al primo trimestre 2023 sono il tangibile risultato dell'iniziativa. Il webinar è rivolto ai produttori per verificare come possono beneficiare di questi provvedimenti.

Il webinar si terrà sulla piattaforma Google Meet a questo link: https://meet.google.com/pvx-wcejpxi