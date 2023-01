Viabilità: i cantieri della prossima settimana sull'autostrada dei fiori tra Ventimiglia e Savona

Questi i cantieri della A10 Genova-Ventimiglia che, la prossima settimana in situazioni particolari o in caso di traffico intenso, potrebbero creare rallentamenti al traffico o code con un relativo aumento dei tempi di percorrenza.

Direzione Italia

· Tra Spotorno e Savona, carreggiata a doppio senso per lavori sulla carreggiata opposta dal km 52+260 al km 49+375 dal 09/01/2023 al 15/01/2023

· Tra Albenga e Borghetto S.S carreggiata a doppio senso di circolazione per lavori sulla carreggiata opposta dal km 76+305 al km 73+550 dal 09/01/2023 al 10/01/2023

· Tra Albenga e Borghetto S.S carreggiata chiusa con doppio senso sulla carreggiata opposta dal km 76+305 al km 73+550 dal 10/01/2023 al 15/01/2023

Direzione Francia

· Tra Savona e Spotorno, carreggiata chiusa con doppio senso sulla carreggiata opposta per lavori di adeguamento della galleria Fornaci dal km 49+375 al km 52+260 dal 09/01/2023 al 15/01/2023

· Tra Borghetto S.S e Albenga carreggiata chiusa con doppio senso di circolazione sulla carreggiata opposta dal km 73+550 al km 76+305 per adeguamento galleria Piccaro dal 09/01/2023 al 10/01/2023

· Tra Borghetto S.S e Albenga carreggiata a doppio senso di circolazione per lavori sulla carreggiata opposta dal km 76+305 al km 73+550 dal 10/01/2023 al 15/01/2023

CHIUSURE TRATTE O SVINCOLI

- Chiusura tratta Imperia Ovest - Arma di Taggia dalle ore 22:00 del 10/01/2023 alle ore 06:00 del 11/01/2023

- Chiusura tratta Arma di Taggia - Imperia Ovest dalle ore 22:00 del 11/01/2023 alle ore 06:00 del 12/01/2023

- Svincolo di Albenga dalle ore 22:00 del 9/01/2023 alle ore 06:00 del 10/01/2023

Entrata Chiusa per veicoli diretti a Ventimiglia

Uscita Chiusa per veicoli provenienti da Savona