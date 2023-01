Dan Lorenzo al Mare: al via oggi la rassegna 'A Teatro per merenda con Mamma e Papà'

Parte oggi pomeriggio la singolare Rassegna dedicata ai bambini e alle loro famiglie 'A Teatro per merenda con Mamma e Papà' organizzata dal Teatro dell’Albero e dal comune di San Lorenzo al Mare con la direzione artistica del Teatro dei Mille Colori.



"Quattro gli appuntamenti. Si parte oggi pomeriggio alle ore 16 con: Luigi Ciotta in 'Tutti in Valigia': Tra teatro fisico, clown e abilità circensi Luigi Ciotta con la sua semplicità coinvolge e gioca con il pubblico dando vita ad uno spettacolo dal ritmo incalzante e dai numerosi momenti poetici. Tutti i lavori alla lunga risultano noiosi e ripetitivi, così dopo anni trascorsi a trasportare valigie, un bizzarro facchino d’albergo ha imparato a guardare le cose da una prospettiva diversa ed a rompere la propria alienante routine. Cambiare prospettiva è una costante di tutto lo spettacolo; guardare oltre, o forse meglio dentro, la mente e dentro di noi per tornare a giocare con niente e con poco staccandosi dalla quotidianità per afferrare l’extra-ordinario".



Gli altri appuntamenti il 5 gennaio, il 15 e il 22 come da programma allegato. Biglietti on line sul sito www.ilteatrodellalbero.it o su vivaticket Info 392 1854443