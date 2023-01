Bordighera: con 'Fattorie di gusto' una serie di appuntamenti per la 30a edizione della 'Befana Bordigotta'

Da qualche giorno le vetrine di alcuni negozi del centro di Bordighera si sono trovate con nuovi gusti e freschi sapori della tradizione ligure. Una nuova iniziativa di Confesercenti creata con iniziative promozionali per festeggiare l’inizio dei saldi nelle vie del centro, nella cornice della 30a edizione della ‘Befana Bordigotta’.

“Quest’anno abbiamo creato un evento commerciale ‘diffuso’ – evidenzia l’associazione di categoria - con il patrocinio della amministrazione comunale, per animare la città e sostenere gli esercenti locali. Distribuito su più giorni all’insegna degli sconti e delle iniziative promozionali da parte delle attività commerciali, ma anche dei piccoli eventi di musica, spettacolo”.

Il centro città di Bordighera diventa così occasione di svago e shopping a condizioni vantaggiose con la presenza di ‘Fattorie di Gusto’, brand creato per promuovere le eccellenze gastronomiche del nostro territorio provinciale. Fino all’8 gennaio in diverse attività commerciali aderenti all’iniziativa, si potranno trovare esposti i prodotti di diverse aziende olearie dell’agricoltura ligure.

Un binomio perfetto con un offerta commerciale che unisce la rete tradizionale dei nostri negozi con le nostre produzioni agricole, creata per meglio accogliere i nostri turisti e offrire novità ai clienti tradizionali. Da ‘Mille idee’, al ‘Bistrot Sant’Antonio’, al ‘bar Nadia’ e al negozio di abbigliamento ‘Cloute’, tutti in via Vittorio Emanuele, sono esposte le ceramiche di olio dello storico frantoio Sant’Agata di Imperia.

Alla ‘Agenzia Immobiliare Due Emme’ è presente l’azienda ‘Aia de Ma’ di Imperia, un progetto formato da persone giovani, alla continua ricerca della qualità e genuinità.

Il centrale ‘Caffè Monet’, sulla piazza della stazione, ha creato una stretta collaborazione con la tradizione di ‘Olio Cristina Armato’ di Lucinasco, l’estrosità di gusto della ‘Agrifermenteria Cornus’, produttrice di formaggi liguri e infine con i colori delle verdure della azienda agricola di Ventimiglia ‘La Ciapeleta’.

“La Befana Bordigotta – dice Sergio Scibilia - vuole essere quest’anno una grande vetrina itinerante del commercio, affiancando alla nostra rete tradizionale di negozi di alta qualità, numerosi stand espositori in corso Italia, vetrine con il Re Olio e le Fattorie di Gusto, anticipando al 5 gennaio il tradizionale appuntamento della fiera della domenica della Befana. Confesercenti ha creato quattro giorni di commercio con eventi, animazioni e altre sorprese che presenteremo nei prossimi giorni, per offrire uno shopping colorato con occasioni uniche per scoprire il vero gusto della tradizione ligure”.