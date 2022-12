Delegazione di soci del lions club Sanremo Matutia in visita all’Istituto Padre Semeria di Coldirodi

Una delegazione di soci del lions club Sanremo Matutia si è recata ieri all’Istituto Padre Semeria di Coldirodi per consegnare un omaggio natalizio ai bimbi ospiti della Scuola.

La presidente Roberta Rota, accompagnata da alcuni soci, ha voluto fare visita all‘Istituto che ospita diversi ragazzi molti dei quali orfani o costretti all’allontanamento momentaneo dalla loro famiglia, per portare loro un po di conforto e di assistenza. Sono stati ricevuti dal custode, hanno consegnato qualche panettone augurale che il club ha acquistato in favore della Fondazione LCIF.

Tale Istituto porta il nome di Padre Semeria cappellano militare nato nel lontano1867 che aveva scelto di dedicare la sua vita all’assistenza di bimbi con problematiche famigliari come accade oggi i cui ospiti sono educati e seguiti da personale qualificato che dedica loro gran parte del loro tempo.

Tale istituto è nato nel 1926 come Orfanatrofio femminile affidato alle suore della Sacra Famiglia con casa madre a Bergamo. Nel corso degli anni con il mutare dei contesti educativi e formativi, da Orfanatrofio femminile è diventato Comunità educativa per minori… tali suore hanno gestito fino al 2014 l’istituto in maniera encomiabile ancora oggi va menzionata Suor Elvira che tanto ha fatto per la crescita dell’Istituto. Ora sono ospitati ragazzi che provengono da tutta la provincia e vengono seguiti, istruiti, supportati e si avvalgono nella evenienza anche di un aiuto psicologico.

Al mattino frequentano le lezioni, al pomeriggio, dopo aver svolto i compiti, si possono dedicare a svariate attività. Per loro l’istituto è un isola felice un luogo di protezione dove poter crescere. È un arricchimento per tutti coloro che possono e vogliono prestare loro un aiuto!! La porta è aperta!!

Lion club Sanremo Matutia (addetto stampa Mluisa Ballestra)