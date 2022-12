Camporosso, concerto di Natale con il Gruppo musicale di Reddy Bobbio (Foto)

Questa sera, alle 21, a Camporosso andrà in scena il concerto di Natale. Per l'occasione si esibirà il Gruppo musicale di Reddy Bobbio.

L'evento, patrocinato dal comune di Camporosso, si terrà presso l'Oratorio dei Neri in piazza Garibaldi. L'ingresso è libero.

Reddy Bobbio ha al suo attivo 1.300 canzoni depositate alla Siae. Ha scritto un libro per pianoforte, “Studio e Divertimento“, uno studio per batteria e ritmi “La guide du rythme“, musiche da camera, musica sacra per organo. Ha scritto musiche da camera incise dal quintetto cameristico “The Preludium”. Ha scritto una messa-concerto per coro, soprano, baritono e orchestra d'archi (dedicata a Padre Pio), musica per banda "Soggiorno Viennese", valzer tipico viennese, e "Santo subito", dedicato a Papa Giovanni Paolo II con testo e voce di Carla Gelmini. Ha fatto arrangiamenti per Fausto Papetti (n.° 38 tra LP e cd), Fred Buongusto (LP “Paradiso perduto”/1989 Festival di Sanremo, il brano “Scusa”), Claudio Villa (n° 1 LP e cd), Hadiss Harmandian (popolare cantante armeno, n° 2 LP dal titolo “Holiday in Erevan”), Areff, (popolare cantante iraniano), l’Orchestra Sinfonica città di Sanremo (tre concerti come arrangiatore, direttore e pianista), il Festival Internazionale di Malta (II° premio rappresentando l’Italia, con 12 Paesi Europei in gara). Forma con successo la “Swing Orchestra”, una big-bend di 14 musicisti e incide un cd. Dopo questa formazione dà vita ad un’orchestra di 7 musicisti, la “Gleen Miller Story”, proponendo tutte le più belle musiche di Gleen Miller. Ha registrato per la “Costa Azzurra 2000 Records” un cd dal titolo “Tribute to Elvis” e “Souvenir”, dedicato al lago di Como cantato da Carla Gelmini. E’ stato pianista ufficiale del “Dopofestival" del 47esimo Festival di Sanremo con Bruno Vespa, Luciano Pavarotti e Valeria Marini, nel 1996 fu il pianista di Gigi Proietti nel “Gran Gala della Televisione Italiana”, nel 1995 ha partecipato a “Non ho mai perso la Bussola” con Gianni Minà. Nel 1969 Reddy Bobbio e il suo trio, composto da Gianni Bobbio al basso e flauto e Claudio Viganò alla batteria, hanno preso parte al I Festival del Jazz di Montreaux, in Svizzera. E’ stato direttore d’orchestra sulla televisione nazionale spagnola. E’ apparso su “ZDF”, la televisione tedesca, nel programma “Sonntags Konzert Europa”; su Tele Luxembourg; sulla televisione nazionale libanese e sulla televisione nazionale iraniana. Nel 1991 ha ricevuto la nomina di “Accademico Culturale” per la musica.