Bordighera: in attesa del grande Capodanno in piazza domani sera in corso Italia 'Mario Cau & Zingaro'

Cresce l’attesa a Bordighera per la ‘Festa di Capodanno’ in piazza Garibaldi nel segno della musica. Intanto domani sera, in corso Italia dalle 18, Mario Cau & Zingaro' coinvolgeranno il pubblico in una entusiasmante performance dal vivo che alternerà brani originali e le più belle canzoni italiane e straniere, riarrangiate con una sonorità acustica di impronta ‘manouche’ e gitana.

Il trio, che calca i palcoscenici dal 2009 ed è composto da Mario Cau (chitarra e voce), Marco Rovida (contrabbasso) e Matteo Ricordo (batteria), tornerà nella Città delle Palme dopo il successo riscosso la scorsa estate ai Giardini Lowe; lo spettacolo del 30 dicembre sarà quindi l'occasione perfetta per scoprire o ritrovare una bellissima realtà musicale, dal ritmo davvero unico.​