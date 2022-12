Apricale: venerdì prossimo, concerto 'Natale... Racconti di cornamusa' al Castello della Lucertola

Nel borgo storico di Apricale, presso il medioevale Castello della Lucertola, risalente al X secolo, si terrà si terrà un concerto dal tipico sapore natalizio, dove Fabio Rinaudo racconterà il legame tra la cornamusa ed il Natale. L’evento, ad ingresso libero, è in programma venerdì 30 dicembre presso il Castello della Lucertola alle ore 21.

Un’alternanza tra melodie pastorali e brevi racconti per narrare una storia che inizia dal lontano medioevo. Un percorso evocativo e sicuramente ricco di emozioni, dove risuoneranno brani appartenenti al grande patrimonio della musica musica tradizionale dedicata a questo periodo di magica attesa.

Il Natale e la cornamusa, un legame da secoli ormai inscindibile e parte della tradizione religiosa di tutti i paesi dell’Europa cristiana. Duemila anni… e pure non li dimostra! Da secoli si parla di lei, da secoli la si vede dipinta, da secoli la si ascolta e il mondo le ha attribuito valenze simboliche e spirituali che vanno oltre la parte puramente musicale.

Tibia Utricularis: così la chiamavano nel mondo romano; il medioevo l’ha vista tra gli strumenti più acclamati, immancabile nel bagaglio musicale di ogni Jongler. Nei secoli successivi diventa nell’arte simbolo di un mondo pastorale al quale è caro il ritorno all’eleganza e all’armonia delle forme classiche, simbolo ed espressione della compiuta armonia della Natura . Per non parlare poi del legame con la tradizione del Natale: il pastore con le sue greggi e la sua cornamusa diventa uno dei topos nell’iconografia dell’arte dedicata a questo sacro momento.

Il duo,formato da alcuni componenti della storica irish band “Birkin Tree”, presenterà un repertorio musicale tratto dalla letteratura tradizionale nord italiana, francese, irlandese e scozzese.

Fabio Rinaudo: da oltre trenta anni e’ attento studioso ed interprete della cornamusa, in particolare della Uilleann Pipes, la cornamusa irlandese, e della cornamusa del centro Francia: la Musette bourbonnaise. La sua attenzione si rivolge allo studio della musica tradizionale irlandese, nord italiana e del centro Francia ed alla musica antica. Nella sua carriera ha all’attivo oltre tremila concerti in Italia ed in Europa, ha inciso per prestigiose radio nazionali e partecipato a più di 70 incisioni discografiche. È il fondatore del gruppo di musica irlandese Birkin Tree, la band italiana di musica irlandese più famosa in Europa, e dei Liguriani, ensemble di musica tradizionale ligure e piemontese. Laura Torterolo, che ascolteremo questa sera alla chitarra, è una cantante eclettica e versatile mossa da una naturale curiosità che da sempre la porta ad esplorare diversi territori musicali per partire dal dal jazz per arrivare alla musica tradizionale irlandese.

Fabio Rinaudo - Cornamuse du Centre, Uilleann Pipes

Laura Torterolo - Chitarra