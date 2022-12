Coronavirus: casi in calo in regione e provincia dove scende il tasso di positività ma salgono i ricoverati

In calo anche oggi i nuovi casi di Covid in Liguria. Sono stati 199, dei quali 18 in provincia di Imperia, 36 nel savonese, 96 a Genova e 41 a La Spezia.

Casi in calo ma anche per meno tamponi eseguiti: sono stati 1.506 dei quali 269 molecolari e 1.237 antigenici rapidi. Tasso di positività in discesa, al 13,21%.

Scendo i ricoverati in regione, ovvero 441, 17 in meno di ieri. In Asl 1 Imperiese sono 61 (+4 rispetto a ieri), dei quali 4 in terapia intensiva (come ieri).

Sono segnalati 11 morti negli ultimi 15 giorni in tutta la regione, dei quali nessuno nella nostra provincia. Continuano a calare oggi le persone in isolamento domiciliare: 5.514 (-330).

Sotto il bollettino odierno