Caro carburante e caro bollette: Veronica Russo (FdI) “Destinare somme alle pubbliche assistenze”

“La Giunta regionale si impegni a prevedere nell’ambito delle risorse allocate nella 'Missione 13 Tutela della Salute' somme da destinare all'Anpas, alla Croce Rossa Italiana e alle Misericordie al fine di adeguare i rimborsi erogati per i servizi di trasporto alle tabelle Aci, almeno per i chilometri perché il trasporto sanitario e sociale è indispensabile per garantire a tutti il diritto alla salute e le pubbliche assistenze svolgono un ruolo essenziale per salvaguardare la salute della popolazione attraverso un rapido accesso alle cure”

E’ quanto chiesto dal consigliere regionale Veronica Russo in un ordine del giorno firmato anche dagli altri consiglieri di Fratelli d'Italia Stefano Balleari e Sauro Mannucci e approvato dal Consiglio durante la discussione sul bilancio. “Negli ultimi mesi – prosegue - il costo della benzina e del gasolio ha subito un’impennata tanto elevata da mettere a dura prova l’attività delle pubbliche assistenze che operano nel settore del trasporto e soccorso in ambulanza, del trasporto disabili o del trasporto dializzati. Al rincaro della benzina e del gasolio si aggiunge ora il rincaro delle bollette energetiche e delle materie prime, una situazione che appare sempre più preoccupante a causa degli scenari internazionali legati alla crisi per la guerra in Ucraina”.

“E' indubbio che questa situazione – termina Veronica Russo - va a gravare sulla già difficoltosa condizione economica del settore, già penalizzato dai costi aumentati a causa dalla pandemia, con la conseguenza che tante pubbliche assistenze saranno costrette a ridurre o tagliare i servizi, a discapito dell’utenza, a licenziare personale o saranno costrette, nel peggiore dei casi, a dichiarare fallimento”.