Sanremo, navette sulla ciclabile per il Festival. Sindoni: “Grande novità per la prossima edizione della kermesse”

“Da un punto di vista di logistica e trasporti, l’ideazione di un servizio navette sulla ciclabile a collegamento di aree parcheggio esterne rappresenta la grande novità della prossima edizione del Festival. Si tratta di un progetto sperimentale pensato per decongestionare il traffico durante la kermesse, limitando il più possibile l’afflusso dei veicoli nel centro città, per alleviare quei disagi che si sono registrati con la grande crescita di afflussi ed eventi collaterali degli ultimi anni”. Così l’assessore al turismo Alessandro Sindoni interviene in riferimento alla delibera, adottata questa mattina dalla Giunta comunale, relativa alla realizzazione di una viabilità alternativa con minibus attraverso la pista ciclabile, in occasione della settimana del Festival della Canzone Italiana. “Non solo: all’abbattimento dei costi - spiega l’assessore Sindoni - contribuiranno anche le sponsorizzazioni. Ritengo, infatti, molto appetibile l’iniziativa da questo punto di vista e l’ufficio turismo è al lavoro proprio per valorizzare e sviluppare queste opportunità. Quindi, con la delibera adottata in Giunta, diamo il via a quest’iniziativa sperimentale, nata con l’obiettivo di alleggerire la viabilità durante la manifestazione, fornendo così risposte concrete anche alle richieste dei cittadini”

Il progetto, realizzato con Amaie Energia e Servizi, prevede nel dettaglio l’attuazione di un servizio di trasporto pubblico effettuato con navette sulla pista ciclabile che, in determinati orari, sarà riservata a tale scopo, con presidio fisso sulla stessa e sui parcheggi riservati da parte di personale specifico. Inoltre, è allo studio anche la possibilità di transito di un numero ristretto di servizio di noleggio con conducente e di taxi sulla pista ciclabile, nel tratto di via Barabino e l’ex stazione ferroviaria, in senso unico da ponente a levante negli stessi orari del servizio navette.

Durante il Festival, Sanremo registra tradizionalmente un afflusso di migliaia di visitatori, con conseguenti criticità di circolazione aggravate anche dagli spostamenti di artisti e ospiti. Per questo motivo l’Amministrazione ha ritenuto necessario individuare soluzioni innovative e limitare l’accesso dei veicoli privati al centro nei momenti di maggior affluenza. Il progetto, che si svolgerà nel periodo 23–28 febbraio 2026, prevede:

- individuazione di parcheggi periferici dedicati ai visitatori;

- collegamento tramite minibus lungo la pista ciclabile in fasce orarie riservate;

- presidio fisso sui parcheggi e sul percorso da parte di personale qualificato;

- possibilità di transito, in modo controllato, per un numero limitato di NCC destinati agli artisti nel tratto tra via Barabino e l’ex stazione ferroviaria, in senso unico da ponente a levante, negli stessi orari del servizio navette.

Il preventivo di spesa ammonta complessivamente a 234.386,40 euro, comprensivi di IVA, ma al netto degli introiti stimati dai parcheggi a pagamento (circa 48.000 euro), l’onere effettivo per il Comune sarà di 186.386,40 euro. Il progetto verrà in parte compensato con un introito presunto di circa 48 mila euro derivante dai parcheggi auto a pagamento previsti a Bussana Mare, Tre Ponti, Pian di Poma e Lungomare Vittorio Emanuele. Ai camper, invece, verrà destinata l’area della Darsena di Arma di Taggia (sempre aree di Amaie Energia). La somma coprirà il noleggio dei mezzi, gli autisti, gli allestimenti delle aree, l’illuminazione, la cartellonistica e il personale di presidio. La Giunta ritiene il progetto uno strumento utile per alleviare la pressione del traffico cittadino durante il Festival e ha deciso di testarlo già dall’edizione 2026, con l’obiettivo di valutarne i risultati e apportare eventuali miglioramenti per le edizioni successive. Il provvedimento è stato inoltre dichiarato immediatamente eseguibile per consentire una tempestiva organizzazione del servizio.

Con questo intervento, l’Amministrazione comunale punta a rendere la città più accessibile e vivibile durante la manifestazione più importante dell’anno, coniugando esigenze di mobilità, sicurezza e accoglienza dei visitatori.