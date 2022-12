Sanremo: visita guidata delle chiese del centro storico per gli studenti del ‘Turistico e Sociosanitario’

Nei giorni scorsi, un gruppo di studenti ha potuto effettuare una visita approfondita dei luoghi di culto della ‘Pigna’, il centro storico di Sanremo, anche grazie alla disponibilità della Curia e della dottoressa Valentina Zunino, responsabile dell’Ufficio Beni Culturali della Diocesi.

Un interessante percorso, attraverso la Chiesa di Santo Stefano, l’Oratorio dei Dolori, il Santuario della Costa, la Chiesa di San Giuseppe e la Basilica Concattedrale di San Siro, alla scoperta della bellezza artistica e della simbologia cristiana presente nelle chiese del centro storico sanremese.

Accompagnatore d’eccezione il Vescovo, Mons. Antonio Suetta, che ha accolto gli studenti sottolineando che i luoghi di culto, anche se importanti dal punto di vista artistico, hanno un valore diverso rispetto ad un museo perche sono ‘luoghi vivi’, dove si svolge la vita della Chiesa e del popolo di Dio. La visita si è conclusa nella Concattedrale di San Siro, anche con l’ascolto delle note del nuovo organo a canne.

La Dirigenza dell’iis Ruffini-Aicardi ringrazia la Curia Vescovile che ha reso possibile questa iniziativa, un’occasione di formazione per gli studenti dell’Istituto Tecnico per il Turismo e Professionale per i servizi alla sanità e all’assistenza sociale, che potranno, a loro volta, diventare operatori competenti nel settore del turismo e dell’accoglienza. In questa prospettiva, è anche attivo il ‘Progetto Pigna’, un progetto che prevede attività di visite guidate e attività ricreative nei luoghi più significativi della Pigna realizzato dagli studenti del plesso scolastico di Valle Armea per gli Istituti Comprensivi del territorio, sotto il patrocinio del Comune di Sanremo.