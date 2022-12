Sanremo, gli auguri del sindaco Biancheri e del presidente Il Grande: “E’ un Natale particolare, durante il quale bisogna ricaricare le pile”

In chiusura del consiglio comunale di Sanremo, svolto ieri sera, il sindaco Alberto Biancheri ed il presidente Alessandro Il Grande hanno formulato i personali auguri, dando uno sguardo al nuovo anno.

“Questo è un Natale particolare – ha detto il primo cittadino – speriamo che rappresenti un momento durante il quale si possano ricaricare batterie. Ci aspettano 12 mesi difficili, con tante battaglie con con le società partecipate ma non solo. Il mio augurio per tutti è di trascorrere un sereno Natale con le proprie famiglie e che sia un 2023 di tanti successi soprattutto per la nostra città”.

Prima di chiudere la seduta è intervenuto il presidente del consiglio comunale Alessandro Il Grande. “Mi unisco agli auguri allargandoli anche ai nostri dipendenti – ha dichiarato - E’ un Natale difficile, speriamo che il prossimo anno sia migliore per tutti. Ringrazio i consiglieri, anche quelli di minoranza, per la collaborazione, ci possono infatti essere visioni diverse ma ha sempre prevalso il rispetto”.

Il consiglio comunale di Sanremo ha quindi dato appuntamento alla prossima seduta, in calendario nel mese di gennaio.

