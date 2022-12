Andrea Artioli: “Alla stazione di Sanremo gli otto tapis roulant non hanno mai funzionato tutti insieme”

I lavori per la costruzione del palazzetto dello sport a Pian di Poma sono stati oggetto di una question time, durante la seduta odierna del consiglio comunale di Sanremo, presentata dal consigliere Andrea Artioli di Liguria Popolare. “Sono anni che Sanremo piange l'assenza di una struttura adeguata – ha esordito – La piscina sarebbe stata meglio olimpionica, ma per il futuro chissà. Abbiamo ora appreso che ci sarebbe stato uno stallo nei lavori, dovuti ai maggiori costi, e ci sarebbe un contenzioso tra il Comune e la ditta. Ricordiamoci che si tratta di un leasing in costruendo ed è quindi come se avessimo firmato una maxi cambiale”.

“In questa fase c’è una tutela perché il leasing in costruendo prevede il pagamento alla consegna dell’opera – ha risposto l’assessore ai lavori pubblici Massimo Donzella - A fronte dell’esecuzione dei lavori, con un cronoprogramma che prevede 400 giorni per la realizzazione dell’opera, il direttore dei lavori e gli uffici hanno verificato che c’erano importanti ritardi. E’ stato quindi chiesto alla società esecutrice di aumentare le maestranze e il riallineamento dei tempi per recuperare il tempo trascorso. Questo però, nonostante le contestazioni, non è stato fatto". E' stato quindi interrotto il rapporto con la società "che sarà quindi sostituita da parte della banca, a causa di inadempimenti e ritardi, per andare a compimento dell’opera garantendola fino a quando non sarà consegnata e collaudata”.

Sempre Andrea Artioli, che si è dichiarato soddisfatto della risposta precedente, ha poi chiesto un intervento per le scale mobili tra corso Cavallotti e via Goethe ed i tapis roulant presenti nella stazione ferroviaria. “Vero che non si tratta di strutture del Comune – ha detto Artioli – ma stiamo parlando della stazione che utilizziamo tutti. Sono 20 anni che c’è la stazione e gli 8 tapis roulant non hanno mai funzionato tutti insieme. Mi piacerebbe, una volta nella vita, avere questa soddisfazione”.

“Premesso che competenza e responsabilità non spettano al Comune di Sanremo – è intervenuto l’assessore Massimo Donzella – Intanto comunico che oggi è stata firmata la scia dei parcheggi della stazione che quindi apriranno. Per l’aspetto rilevato dal consigliere Artioli: ieri abbiamo incontrato le Ferrovie perché gli interventi sono ancora di più di quelli elencati. Sono stati, per esempio, annunciati fondi per intervenire sull’antincendio. Per i tapis roulant io ho già denunciato questi problemi che coinvolgono tutti. Continueremo a sollecitare la realizzazione di questi lavori”.