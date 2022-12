Camporosso: ‘Zaccari’, Ioculano (Pd) “Ancora una volta chiediamo a Regione di finanziare interventi sugli impianti sportivi"

“Oggi in Consiglio Regionale durante la discussione sul bilancio ho presentato un ordine del giorno per ottenere il finanziamento per gli interventi di miglioramento del campo di atletica Zaccari".

Lo ha detto è Enrico Ioculano, consigliere regionale del PD, che prosegue: “Su questo argomento mi sono impegnato in diversi modi, sia con atti consiliari sia, lo scorso maggio, con una raccolta firme che ha riscosso un grande successo, dando dimostrazione di quanto del nostro campo importi ai cittadini dei Comuni beneficiari della struttura”.

"Investire nelle strutture sportive – termina Ioculano - importanti luoghi per la formazione e per la crescita dei più giovani, è un atto necessario, ed è giusto che i ragazzi possano praticare sport in strutture funzionali, funzionanti e sicure. Continueremo a batterci per questo, e auspichiamo che anche la maggioranza convenga con noi su questo tema, non di parte ma nell’interesse di tutta la collettività".