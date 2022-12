Ventimiglia, “Concorso Presepi Poveri”: ancora aperte le iscrizioni

Sono ancora aperte le iscrizioni al “Concorso Presepi Poveri”. Le opere e le iscrizioni potranno essere consegnate domani e sabato dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19 all’Oratorio dei Neri in via Garibaldi nel centro storico di Ventimiglia.

Le opere saranno vagliate e premiate da una apposita giuria e dal pubblico che potrà votare il suo presepe preferito. I presepi devono essere costruiti con materiali “poveri” di riciclo e riuso, le iscrizioni sono gratuite.

Nell’oratorio saranno visitabili i classici presepi, napoletano e provenzale, ed altri fuori concorso, mentre in Cattedrale e in via Garibaldi potranno essere ammirati molti altri suggestivi presepi. Il giorno dell’Epifania, il 6 gennaio, alle 15.30 si terrà la premiazione dei Presepi Poveri primi classificati. A seguire vi sarà un piccolo concerto di musica sacra per voce ed arpa a cura del M° Claudia Murachelli.

Come da tradizione una “bella” Befana distribuirà dolci a grandi e piccini. Gli organizzatori, la parrocchia della Cattedrale e il Comitato pro Centro Storico, invitano tutti a partecipare per rinnovare e tramandare l’antica tradizione del presepe.