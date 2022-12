Bordighera: iniziati i lavori di riqualificazione dell'area giochi vicina al 'Trocadero' sul lungomare (Foto)

A Bordighera sono iniziati i lavori per la riqualificazione dell’area giochi nei pressi dei bagni ‘Trocadero’, sul lungomare Argentina. Un intervento seguito dal consigliere Walter Sorriento in collaborazione con gli uffici comunali, che restituirà ai bambini un ampio spazio dove poter giocare in libertà e sicurezza.

Le attrezzature ludiche oggi presenti saranno rimosse e, al loro posto, saranno installati nuovi giochi di tipo inclusivo, in particolare due giochi a molla, un combinato piroscafo, una palestra esagonale ‘polar’, un bilico con due posti, una casetta esagonale, un’altalena con un cestone e due sedute miste in alluminio. La staccionata esistente verrà sostituita con un’altra in plastica riciclata, lunga 16 metri, che sarà completata con due cancelli. Previste inoltre: la realizzazione della rampa d’accesso e la sistemazione della pavimentazione in gomma colata.

“Sono molto soddisfatto dell’avvio di questo cantiere - commenta il consigliere Walter Sorriento - per uno spazio ludico particolarmente apprezzato dalle famiglie e dai turisti, che a breve potranno fruirne in una veste completamente rinnovata. Svago, incontro, divertimento e crescita in sicurezza: ecco cosa è davvero fondamentale per i più piccoli e per questo l’amministrazione lavora da inizio mandato con cura ed attenzione. Un ringraziamento agli Uffici Comunali che si stanno impegnando perché questo progetto diventi una bella realtà”.

L’intervento, per cui è stata stanziata la somma complessiva di oltre 48.000 euro, segue la riqualificazione, già terminata, delle aree giochi nei pressi dell’Hotel Parigi, nei giardini Lowe ed all’esterno delle scuole Rodari di via Pasteur.