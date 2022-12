Regione: bilancio, Ioculano (PD) "Non interviene sui problemi dei cittadini, servono emendamenti su sanità, ludopatia, agricoltura, Zaccari"

“Ci apprestiamo a votare un bilancio a cui diamo un giudizio negativo e che abbiamo provato a migliorare presentando emendamenti e ordini del giorno che intervengono su quelli che secondo noi sono i temi più critici”. È l'analisi di Enrico Ioculano, consigliere regionale del Partito Democratico, sulla discussione che sta avvenendo in questi giorni in Consiglio regionale.

“Un bilancio che, nonostante gli annunci roboanti della maggioranza, non incide su gran parte dei problemi su cui riteniamo si dovrebbe intervenire. - denuncia l'esponente di minoranza - A mia prima firma ho presentato vari emendamenti e ordini del giorno, partendo dalla sanità. Ho proposto che si istituisca la figura dell’assistente di sala nei pronto soccorso e che vengano realizzate foresterie per il personale medico che viene da fuori in modo che sia incentivato a lavorare sul nostro territorio".

"Ovviamente sono intervenuto anche su problematiche locali come il finanziamento dei lavori di manutenzione dello Zaccari e della Sinfonica di Sanremo - aggiunge Ioculano - Sono tornato anche su proposte che ho avanzato come: interventi in sostegno ai danni da fauna selvatica, il ripristino della legge contro il gioco d’azzardo e della banca della terra. Ritengo queste proposte di buon senso, e spero che nella votazione che terremo nelle prossime ore queste vengano accolte anche dalla maggioranza”.