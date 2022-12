Montalto: incidente mortale di ieri sera, la vittima è Palmiro Volpato. Il Sindaco è stato il primo ad arrivare

Si chiamava Palmiro Volpato, aveva 59 anni e viveva in una casa in campagna da diversi anni nella zona di Montalto, l’uomo morto ieri sera poco prima delle 23 in zona Piani nel piccolo centro della Valle Argentina.

L’uomo, che da circa un mese aveva perso la madre con la quale viveva in campagna, stava rientrando a casa dove accudiva gli animali dopo essere andato in pensione, viaggiava a bordo della sua Fiat Panda. Ancora da ricostruire la dinamica dell’incidente, anche se ai primi soccorritori è apparsa chiara: per cause da accertare ha perso il controllo del mezzo, colpendo il muro a monte della strada per finire poi sotto, nel dirupo.

Ad accorrere per primi sul luogo dell’incidente è stato il Sindaco del piccolo centro, Mariano Bianchi, che ha avvertito immediatamente i Vigili del Fuoco e il personale sanitario del 118. L’auto, una volta finita fuori strada, si è appoggiata su alcune piante e, probabilmente, il 59enne è uscito dal mezzo già ferito, ma non si è accorto che sotto c’era un ulteriore burrone e ha fatto un volo di 20 metri.

All’arrivo dei soccorritori, purtroppo, per Palmiro Volpato non c’era più nulla da fare. Il 59enne era molto conosciuto a Montalto, dove oggi i residenti sono rimasti attoniti per la notizia. L’uomo lascia un figlio che vive in Inghilterra, oltre a parenti e tanti amici.