Sanremo: fringe benefits, Confartigianato elogia azienda "Fare squadra contro il caro vita"

In un momento ancora difficile sotto il profilo economico, con il caro vita derivato dall’aumento dei costi registrato in questo 2022, le aziende hanno la possibilità di dare un aiuto tangibile ai dipendenti e quindi alle loro famiglie. Lo prevede il decreto legge 115/2022 che, ampliando la soglia del “fringe benefits”, permette alle imprese di erogare beni aziendali o servizi ai propri collaboratori.

Uno strumento importante, sostenuto dalla Confartigianato della provincia di Imperia che porta ad esempio quanto messo in atto dall’azienda Cuttica Ascensori di Sanremo.

“Abbiamo aderito a questa iniziativa per i nostri 13 dipendenti, sia del settore amministrativo sia tecnico, che avranno quindi a disposizione delle gift card da utilizzare per fare acquisti – ha raccontato Antonello Cuttica – Reputiamo infatti questo benefit o welfare aziendale uno strumento importante per aiutare i propri collaboratori, in un momento difficile per il caro vita che si sta facendo sentire su imprese e famiglie. Allo stesso tempo rappresenta un modo di ringraziarli per la passione nel lavoro che svolgono e per aver contribuito al bene aziendale. Ci auguriamo che possa essere preso come spunto anche da altre realtà produttive, che invitiamo ad approfondire questa possibilità ed il modo in cui si può attuarla”.

L’invito è quindi di sfruttare questo strumento, per “fare squadra” con i propri collaboratori nell’affrontare l’attuale momento con il giusto spirito aziendale che da sempre contraddistingue il mondo degli artigiani.