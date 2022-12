Sanremo: successo sabato scorso per la serata degli auguri organizzata dal Lions Club Host (Foto)

Un successo la serata degli auguri organizzata dal Lions Club Sanremo Host, sabato scorso al Ristorante Buca Cena del Circolo Golf degli Ulivi.

Per l'occasione era stata indetta anche un’assemblea straordinaria dei soci del Lions Club Sanremese, per procedere come previsto dall'ordine del giorno, alla votazione per la conferma della candidatura del socio Vincenzo Benza, alla carica di primo vice Governatore del Distretto 108la3 per l’anno 2023/2024. Lo scrutinio ha confermato il parere favorevole dei soci, e con un applauso al meritevole candidato, il cerimoniere Giorgio Cravaschino, dato inizio alla serata.

Alla presenza dell’Assessore alla Cultura del Comune di Sanremo, Silvana Ormea, del Presidente del Lions Club Arma-Taggia Aurelio Negro e di numerosi ospiti, si è svolta la cena, allietata dal coro degli ‘Stonatis’, soci Lions con particolari doti canore, diretti da Oriana Ragazzo, accompagnati al pianoforte dal Maestro Capurro.

Durante la cena al socio Franco Ballestra, è stata consegnata la Pin dei 35 anni di attività nel Club. La serata è proseguita con una divertente pesca di beneficenza, organizzata dal Presidente Frattarola e da alcuni soci, con la partecipazione straordinaria di due splendide ‘Nataline’ Patrizia e Milena (socie del Lions Sanremo Host), che hanno collaborato alla presentazione e consegna dei numerosi premi donati a scopo benefico dal Bar Dolcenove, dal Teatro Ariston, dal Cavalier Paolo Alberti (Gef Festival Mondiale della Creatività nella Scuola) e da amici del Club, sempre disponibili a contribuire alle iniziative dei Lions.

La piccola Elisabetta Ghiringhelli, che ha soli tre anni ha conquistato tutti con la sua allegria e simpatia, rivelando grandi doti e qualità artistiche, che con serietà… professionale, ha estratto i numeri della ricca Lotteria organizzata a scopo benefico dal Presidente Domenico Frattarola.

Percepita da tutti i soci, l’atmosfera gioiosa della manifestazione che, ancora una volta, ha dimostrato la volontà, che fare i service umanitari e sociali con il sorriso sulle labbra, per cercare di aiutare le persone più bisognose a superare difficoltà ed imprevisti con un sano e vero spirito solidale e Lionistico, si riceve molto di più perchè “a fare del bene, fa bene”.