Sanremo: stop alle auto nelle zone pedonali, dopo le feste via al piano ZTL con più telecamere in piazza Bresca e zona San Siro

Anche se con qualche settimana di ritardo rispetto al previsto, il piano ZTL del Comune di Sanremo è pronto a partire e vedrà la luce subito dopo le feste.

Il comando di Polizia Locale sta portando avanti il progetto curato dalla vice comandante Erica Biondi Zoccai che punta allo stop definitivo al traffico di auto e scooter nelle zone pedonali del centro. Un problema molto sentito e che quasi quotidianamente genera problemi.

Oltre all’attivazione delle telecamere e dei varchi già esistenti, il progetto prevede un incremento notevole degli occhi elettronici in piazza Bresca e nella zona di piazza San Siro. Per evitare ingressi indesiderati nella piazzetta della ‘movida’ sanremese, il Comune installerà altre due telecamere che andranno ad aggiungersi a quella già sistemata all’ingresso carrabile di fronte al ‘BIG’. Saranno agli incroci di via Gaudio con via Roma e via Nino Bixio dai quali ogni giorno entrano ed escono decine di scooter. Allo stesso modo e con lo stesso scopo ne sarà installata una all’uscita di via Debenedetti lato mercato Annonario. In questi due casi la fascia oraria di traffico consentito sarà dalle 4 alle 10.30 per il carico e lo scarico di merci.

Diverso è il discorso per via Matteotti e l’area pedonale a lei collegata che comprende anche via Gioberti e tutte le piccole strade che confluiscono verso il corso centrale di Sanremo. In questo caso il traffico sarà inibito 24 ore su 24 e i varchi saranno sempre attivi. Al divietò di transito per i mezzi a motore sarà aggiunto anche quello per le biciclette, come da ordinanza. In tutti i casi, ovviamente, saranno esclusi i mezzi di soccorso e i residenti che presenteranno regolare richiesta di passaggio al Comune.

Una piccola rivoluzione per il centro città che da anni fa i conti con i soliti ‘furbetti’ che ignorano i cartelli ed entrano con ogni mezzo in zone pedonali provocando non pochi problemi ai residenti e, soprattutto, ai mezzi di soccorso. Ma da gennaio ci penseranno i varchi a ricordare loro le regole. La sanzione pecuniaria per la circolazione in area pedonale, infatti, ‘costerà’ 83 euro.