Sanremo: revocata l'ordinanza di inizio novembre, da sabato prossimo torna il mercato di Coldirodi

Buone notizie per i residenti di Coldirodi, frazione di Sanremo. E’ stata infatti revocata l’ordinanza di sospensione del mercato che, quindi, potrà tornare nella giornata del sabato.

Nelle scorse settimane l’Anva Confesercenti aveva chiesto al Comune di ripristinare il mercato di Coldirodi che, dopo il crollo del 2014, si svolge in una zona centrale della frazione. Il Comune si era visto costretto alla sua soppressione, per un terrazzo pericolante che insiste sui due ‘posteggi’ che non vedono titolari di concessione, ma venditori ambulanti che li occupano a rotazione.

Il mercato di Coldirodi, che si svolge ogni sabato, è sempre particolarmente atteso da quei residenti che non possono recarsi in piazza Eroi a Sanremo e che si servono da quegli ambulanti che lo allestiscono, con prodotti alimentari e di vario genere.

Nei giorni scorsi una perizia firmata dal geometra matuziano Fabiano Ramoino, ha certificato l’avvenuta messa in sicurezza dell’immobile, confermando l'inesistenza di pericolo per la pubblica e privata incolumità. Il Sindaco Alberto Biancheri, quindi, ha revocato parzialmente l’Ordinanza del 3 novembre scorso, consentiendo lo svolgimento del mercato rionale della frazione, previsto nella giornata del sabato.