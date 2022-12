Sanremo: open day alla scuola Asquasciati, giornata di scoperte per i bimbi della materna

Lunedì scorso a Sanremo si è tenuto l’open day della Scuola Primaria Asquasciati. I bimbi della Scuola dell’Infanzia sono stati accolti e coinvolti in un percorso itinerante attraverso le classi dell’Istituto.



"Il caloroso benvenuto è iniziato in cortile, dove i ragazzi delle classi quinte, trasformando i pensieri in parole, hanno invitato i nostri bimbi a proseguire alla scoperta delle loro attività all’interno dell’Istituto. - raccontano dalla scuola - I piccoli della materna sono stati così coinvolti in giochi di apprendimento e canti (nelle classi prime, seconde e terze) fino ad essere ammaliati dalla narrazione animata di favole degli alunni più grandi della quarta. Emozionante e bellissima esperienza per grandi e piccini e un importante apprezzamento per il grande lavoro svolto da insegnanti ed alunni".