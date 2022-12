Ventimiglia: alternanza Scuola-Lavoro, seminario dell’Arch. Dunand sulle coperture al triennio dei Geometri al 'Fermi'

Proseguono le attività nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro, oggi denominati 'Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento' (PCTO) del Geometri-CAT, all’Istituto Tecnico 'Fermi' di Ventimiglia: per il progetto 'La Voce dei Professionisti' l’Arch. Marcella Dunand, brand ambassador della ditta specializzata in coperture 'BMI Group' ha tenuto durante la mattina del 6 dicembre un interessantissimo seminario.

Le attività dei Pcto che avvicinano gli alunni al mondo del lavoro sono particolarmente incentivate dalla Dirigente Scolastica Dott. ssa Antonella Costanza con l’obiettivo di armonizzare la formazione scolastica con il futuro lavorativo degli studenti. Le classi del triennio conclusivo, quindi 3a G, 4a G e 5aG del corso Geometri CAT hanno potuto quindi approfondire le caratteristiche, i problemi e le soluzioni, anche quelle tecnologicamente più avanzate, delle coperture a falde e piane. L’Architetto Dunand ha presentato, durante una mattinata di formazione intensa e ricca, esempi di realizzazioni, progetti e particolari costruttivi di coperture, da quelle più tradizionali alle soluzioni più originali e contemporanee.

Dal 9 al 30 gennaio 2023 saranno aperte le iscrizioni alla scuola superiore per l’anno scolastico 23/24 per tanti ragazzi attualmente in terza media, giova quindi ricordare che il codice ministeriale del corso Geometri CAT - Costruzioni, Ambiente e Territorio è: 'IMTD00101B - Costruzioni, ambiente e territorio'.

Martedì 17 gennaio, dalle 16.30 alle 18 professori e studenti accoglieranno studenti e genitori, in un pomeriggio di 'Scuola aperta' per presentare e coinvolgere in interessanti laboratori tipici del corso Geometri-CAT, con strumenti professionali e laboratori di disegno al PC in 2D e 3D.