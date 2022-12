Santo Stefano al Mare: gara di Natale ieri alla bocciofila con brindisi augurale (foto)

Ieri alla bocciofila di Santo Stefano si è disputata la gara di Natale.



"Alle 14.30 tutti pronti sui campi da gioco - si spiega nel comunicato -, imbacuccati, con tanto di berrettino rosso per creare l'atmosfera natalizia. Anche in questa occasione, dopo la partita, non ci siamo fatti mancare un bel momento di convivialità con uno spuntino e un bicchiere di vino. Tutti i partecipanti alla gara hanno avuto in dono panettone e brachetto. Si pensa che il gioco delle bocce sia uno sport da vecchi... in effetti si può praticare fino a cent'anni. Giovanni, il nostro socio più anziano, ha 94 anni e ne dimostra 20 di meno. Chi ha raggiunto il traguardo dei 90 è Antonietta, con la sua grinta da vendere e Bruno che fa ancora il bocciatore. Ilario, Mino, Filippi, anche loro si difendono bene, con sulle spalle 88 primavere. Anche il presidente Mario Ghersi con i suoi 80 anni suonati è in ottima forma. Tutti guidano ancora l'automobile e giocare a bocce da un senso alla loro vita soprattutto li aiuta a combattere la solitudine e a svagarsi".