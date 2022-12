Sanremo: nuovo servizio per gli operatori ambulanti del mercato bisettimanale per ridurre i rifiuti indifferenziati

“Un’iniziativa per migliorare e facilitare la gestione dei rifiuti per gli operatori ambulanti del mercato bisettimanale, al fine di rafforzare la raccolta differenziata attraverso un supporto che, di riflesso, possa avere riflessi positivi anche sugli spazi che ci circondano”. Così l’assessore all’ambiente Sara Tonegutti presenta il nuovo servizio per gli operatori del mercato ambulante del martedì e del sabato che prevede la fornitura gratuita di specifiche dotazioni (rotoli/sacchi) da usare per la raccolta differenziata del materiale plastico/metalli leggeri, a partire da domani.

E’ possibile, infatti, ritirare le dotazioni all’Ufficio Mercati di via Martiri della Libertà, da domani al 7 gennaio e l’uso diverrà obbligatorio dal 10 gennaio prossimo. I sacchi saranno contrassegnati da un numero di matricola con un codice univoco che dovrà essere utilizzato solo ed esclusivamente nella raccolta del rifiuto 'plastica/metalli leggeri' durante i mercati bisettimanali. Agli operatori ambulanti verrà anche consegnato un volantino con le informazioni e le 'regole' del corretto utilizzo-conferimento dei rotoli. In fase di consegna, i rotoli verranno associati al banco di appartenenza. Il numero dei sacchi contenuto nel rotolo garantisce l’arco temporale di 3 mesi di attività quindi dovranno essere rigorosamente riempiti al massimo della capienza e lasciati chiusi.

“L’obiettivo di questo nuovo servizio - continua l’assessore Tonegutti - è ridurre la quantità di rifiuti indifferenziati, in cui si trova solo la parte residua che non può essere raccolta in modo differenziato, rendendo così più decorosa e fruibile l’area dove si svolge il mercato. Un particolare ringraziamento all’ing. Federico Cigna, responsabile del Servizio Mercati e a Gianni Punzo, responsabile tecnico di Amaie Energia e Servizi s.r.l., che hanno attivato anche un filo diretto per richiedere maggiori informazioni o per ricevere delucidazioni”.

E’ possibile contattare:

- il numero del Settore 0184/580653, 580654, 580671 e 580674 del Comune

- il numero verde di Amaie Energia 800 310 042 (dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 13.30), oppure mandare una mail a comunicazione@amaie-energia.it

Non si possono conferire rifiuti speciali, pericolosi o ingombranti.