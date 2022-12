Rinnovato il Consiglio zonale della Confcommercio di Ventimiglia: Dario Trucchi riconfermato Presidente

L’Assemblea elettiva zonale di Ventimiglia ha rinnovato il Consiglio della Confcommercio, riconfermando Presidente Dario Trucchi, titolare di Geppy’s Bistrot e Ristorante Pizzeria Brazzeria.

Sono stati inoltre eletti Consiglieri Maria Teresa Bisozzi (Enoteca Re di Dolceacqua), Milvia Albenga (Hotel Sole Mare di Ventimiglia), Alessandro David (Ristorante stabilimento balneare San Giuseppe di Ventimiglia), Marco Ficarra (Polleria Olga - Mercato coperto di Ventimiglia), Renato De Lucia (Ristorante La Musa di Ventimiglia), Elisabetta Marchetti (Confezioni Marchetti di Ventimiglia) e Giovanna Consani (Enoteca F.lli Consani di Ventimiglia).

Sottolinea il Presidente Dario Trucchi: “Ringrazio prima di tutto i colleghi che sono intervenuti all’Assemblea e che ancora una volta hanno riposto in me la loro fiducia. Mi sembrava doveroso ricandidarmi in quanto stiamo affrontando un periodo ancora difficile a livello generale e in particolare qui a Ventimiglia. Abbiamo subito il Covid con tutti i problemi connessi, poi la tempesta che ha lasciato strascichi ancora oggi, quindi la crisi energetica e ancora il problema migratorio. Ho ritenuto quindi una questione di senso di responsabilità rimettermi a disposizione dei colleghi e del territorio per proseguire nel lavoro già avviato e fornire il nostro contributo a quella che sarà la nuova Amministrazione comunale, che sarà eletta nel 2023”.