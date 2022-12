Sanremo: il Consiglio comunale convocato a Palazzo Bellevue per mercoledì prossimo

Il Consiglio comunale di Sanremo, convocato per mercoledì prossimo alle 17.30, è chiamato a discutere tra gli altri punti dell’ordine del giorno, sull’aggiornamento del piano urbanistico comunale mirato all’esproprio della Cappella Bottini in via Palma, sull’approvazione della relazione tecnica del Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni e sul riconoscimento di un debito fuori bilancio per la posa di un’opera a protezione del percorso viario in via Prudenza nella Pigna.